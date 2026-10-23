澳大利亚与东帝汶在帝力签署了一项防务协议，根据该协议，堪培拉将提供6200万澳元（4350万美元），用于网络安全、海上安全、基础设施、培训和灾害应对。据《台北时报》报道，该文件由澳大利亚国防部长理查德·马尔斯和东帝汶总理沙纳纳·古斯芒签署。

更多演习和警用船只

马尔斯表示，该协议将大幅增加联合防务演习的数量。这位澳大利亚部长还表示，其国家将向东帝汶再移交三艘警用船只。

马尔斯在东帝汶首都对记者表示，现在是加强两国之间友谊和家庭纽带的时候。澳大利亚是东帝汶在防务和安全领域最大的合作伙伴。

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古斯芒表示，这项安排将帮助东帝汶打击有组织犯罪和非法捕捞。

地区安全背景

堪培拉曾对中国海军的快速扩张以及中国警察在多个太平洋岛国的存在表示担忧。澳大利亚与瓦努阿图、斐济和巴布亚新几内亚达成了一系列防务和经济安排，寻求限制中国在地区安全领域的作用。

澳大利亚国家安全学院专家尤恩·格雷厄姆指出，东帝汶对澳大利亚北部通道的安全具有关键意义。北京曾表示，8月，中国国防部长董军在帝力会见了东帝汶领导层，并提议将两国军事关系提升至新水平。

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