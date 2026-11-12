澳大利亚在悉尼启用了 Counter Terrorism Online Centre，这是首个专门应对网络极端主义的中心。该联邦项目获拨款7600万美元。该中心将整合澳大利亚联邦警察和澳大利亚安全情报组织（ASIO），以识别互联网上处于风险中的年轻人，并防止他们被卷入恐怖活动，ABC News Australia报道。

在网络空间开展工作

内政部长托尼·伯克表示，该国反恐机构正将应对极端分子的能力从线下会面扩展至网络聊天。据他称，持激进思想者越来越多地不仅在普通社交媒体上，也在包括Discord和Roblox在内的游戏平台上寻找年轻人。

伯克说，试图传播极端主义的人可能会伪装成更年轻的人，与青少年一起玩游戏，与他们建立信任，随后诱导他们走向激进化。根据ASIO的数据，澳大利亚最近发现了一个拥有1000多名成员的Discord服务器，表面上看似无害，实际上却是民族主义、种族主义和“非自愿独身者”意识形态的传播环境。

当一名澳大利亚用户开始谈论枪支和殴打时，情报人员确认了其身份并进行了干预，阻止其进一步走向暴力极端主义。政府希望，新中心将有助于更早发现类似案例——在网络兴趣转变为犯罪行为之前。

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未成年人占比上升

澳大利亚情报机构报告称，青年极端主义急剧增加：今年，儿童占该国所有反恐案件的40%。此前，澳大利亚联邦警察表示，一名来自新南威尔士州的17岁少年被控收集和制作可能适于协助实施恐怖行为的文件，以及持有与其准备工作有关的物品。

在未来两年内，该中心将把调查人员的工作与人工智能技术相结合，以改善威胁识别并开展数字行动。澳大利亚联邦警察专员克里西·巴雷特指出，年轻人可能以极快速度被激进化。ASIO局长迈克·伯吉斯表示，网络行动往往是确定这些人的意图、能力、身份和潜在目标的唯一方式。

托尼·伯克强调，对16岁以下人士使用社交媒体的禁令以及拟议的《数字照护义务法》本身都无法阻止激进化。同时，他表示，相关部门不会监控意见表达，而会在涉及暴力极端主义的情况下进行干预。

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