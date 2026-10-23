在澳大利亚巴拉瑞特，印度公民希普拉·赛尼请求获得更多时间处理已故兄弟的遗产，但仍被拒绝签发另一种签证。她目前附带8503条款的签证将于10月30日到期，因此她计划在事务尚未办完的情况下返回印度，ABC News Australia报道。

办理遗产事宜

赛尼于2025年前往澳大利亚照顾长期患病的兄弟。2025年11月1日，他因脑出血去世。她的兄弟是澳大利亚公民，居住在巴拉瑞特，赛尼受托处理他的事务。

为办理遗产事宜，她需要取得死亡证明和遗产认证许可，出售兄弟的房屋和物品，将财产运往印度，开设遗产银行账户，支付费用并分配剩余资产。赛尼称，由于签证条款规定的工作限制，她被迫依靠借款生活。她估计，处理事务和生活的总费用超过4万澳元。

签证被拒

2026年8月，赛尼申请了另一种签证，并附上律师的信函，称办理遗产事宜至少还需要六个月。该申请被拒绝，她现有签证中的8503条款维持不变。

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根据澳大利亚内政部的信息，受8503条款约束的签证持有人通常无法在澳大利亚境内申请大多数其他签证，除非获得该条款的豁免。为此，申请人必须证明，在获签后出现了非其所能控制的、具有重大影响和人道主义性质的情况，并且这些情况实质性地改变了其处境。赛尼表示，她基于人道主义理由提出的豁免该条款请求遭到拒绝。该部门表示，出于保密原因，不对个案发表评论。

由于时间有限，赛尼说她接受了购买其兄弟房屋的第一个报价，尽管她原本想等待一个更有利的报价。她还将无法参加11月的追思仪式、房产出售的完成程序，以及与其兄弟就业相关款项的办理，包括他的养老金储蓄。

律师的立场

获认证的移民法专家乔丹·特奥表示，在办理遗产的情况下需要更大的灵活性。他说，出售房地产和管理遗产所需的时间往往比亲属预期的长得多。如果无法获得8503条款豁免，当事人通常必须离开澳大利亚并从境外申请新签证，这可能是一个费用高昂且耗时的过程。

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