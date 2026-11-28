澳大利亚和中国已就2026—2027年夏季在南极开展物流合作实施双边协议。据《南华早报》报道，该安排规定对行动提供相互支持，包括航空、陆路运输和紧急援助。

这项协议通过一份为澳大利亚参议院预算听证会准备、供环境部门使用的简报而为外界所知。澳大利亚广播公司依据资讯获取法获得了这份文件。澳大利亚外交贸易部确认，该协议已经生效。

对考察活动的相互支持

这项新安排采取相互交换援助的形式，与堪培拉和北京此前为2019—2020年、2023—2024年及2024—2025年季节达成的物流协议相一致。澳大利亚外交部门表示，两国在南极事务上拥有长期合作历史，而物流互动的性质会随季节而变化。

中国破冰船“雪龙”号近日停靠霍巴特，在前往南极前加注燃料并装载补给物资。中国极地研究所还报告称，曾与由塔斯马尼亚州州长杰里米·罗克利夫率领的代表团讨论航空运输、人员住宿、供应、港口服务及极地设备保障等问题。

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中国在南极的计划

为澳大利亚参议院准备的简报还提到中国扩大在南极的存在，包括计划在玛丽·伯德地建立第六个科研站。中国新华社报道称，中国第43次南极考察的任务包括对未来站点进行初步选址研究，以及为未来科研站辅助设施开展测绘。

中国还计划在伊丽莎白公主地梅森峰附近建设一条蓝冰跑道，长4000米、宽60米。建设计划于2026—2027年季节启动，并于2029—2030年南极夏季启用。该跑道将接纳大型洲际飞机，包括空客A330-200，每个航班最多可运送30名乘客和15吨货物。

澳大利亚表示，期待所有各方遵守《南极条约》及其《环境保护议定书》，包括有关非军事化、科学研究自由、国际合作、环境保护以及禁止矿产资源开采的要求。

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