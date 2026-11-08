澳大利亚队在悉尼以30:14击败斐济队，连续第五次晋级女子橄榄球联盟世界杯决赛。在决赛中，澳大利亚队将于下周日在布里斯班对阵新西兰队。比赛计划于格林尼治时间05:10开球。

斐济以8:0领先

首次参加世界杯的斐济队在悉尼足球场率先得分。第12分钟，西迈马·陶法在门柱下犯规，随后斐济队罚球得手，得到两分。

四分钟后，队长塞雷娜·奈托卡托卡在距离澳大利亚达阵线10米处从杰米·查普曼脚下断球。随后进攻中，路易莎·亚拉纳毛阿达阵并成功加踢，将斐济队的领先优势扩大至8:0。这是自2013年世界杯决赛以来，澳大利亚队的对手首次在与该队的比赛中率先得分。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

彻奇完成四次达阵

凭借阿比·彻奇和塔米卡·阿普顿的达阵，澳大利亚队在半场前扳平比分。乔斯林·凯莱赫两次加踢未中，因此上半场以8:8结束。阿普顿还将斐济队一记本可能让对手领先的低平踢球挡出得分区。

中场休息后，澳大利亚队掌控了比赛。彻奇再添两次达阵，查普曼也将球带入得分区。之后，玛丽亚·帕塞卡为斐济队再得四分，但最后时刻属于彻奇：她在距离本方阵线约30米处接到洛萨娜·卢图踢出的球，并成功突破。

据BBC Sport报道，彻奇本场完成四次达阵，在四场比赛中将自己本届赛事的达阵数增至七次。澳大利亚队将力争连续第四次夺得世界冠军。

关注我们在