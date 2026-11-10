澳大利亚正式确认了11名在第一次世界大战中阵亡军人的身份，他们此前被作为无名士兵纪念。此次身份确认通过历史研究、考古工作和DNA分析完成，ABC News报道。

阵亡军人的姓名

被确认身份者包括二等兵罗伊·霍金斯、查尔斯·亨利·尼科尔斯中士、霍华德·维克托·莫里中尉、约翰·马赫·莱昂斯中尉、安德鲁·安德森中尉、詹姆斯·阿尔伯特·麦克迈克尔少尉以及二等兵托马斯·伊斯顿。

此外，哈里·梅特兰·怀托克下士、乔治·拉班·拉普森二等兵、詹姆斯·坎贝尔二等兵和亚历山大·约瑟夫·杰克准下士的身份也已确认。参与搜寻的有军人亲属、法国当局、独立研究人员、澳大利亚陆军未归还战争伤亡人员搜寻小组、澳大利亚战争墓地管理局以及英联邦战争墓地委员会。

安德森中尉的安葬

11名军人之一是来自昆士兰州班达伯格的安德鲁·安德森中尉。他于1917年9月20日在比利时伊普尔附近的梅宁路战役中阵亡，终年23岁。

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研究人员称，安德森的战友将他埋葬在韦斯特胡克附近的战场上，并用木制十字架标记了墓地。1919年3月，人们在几乎同一地点发现了一名无名士兵的遗骸，随后将其重新安葬在霍赫火山口公墓。

埋葬登记记录中有一条“Anderson on shirt”的注记，表明这名士兵的衣物上有安德森的名字。然而，当时并未确认该阵亡军人的身份。2020年，一名独立研究人员将其研究结果提交给英联邦战争墓地委员会和澳大利亚搜寻小组，后者确认了安德森与这名已安葬无名士兵之间存在证据联系。

安德森阵亡109年后，霍赫火山口公墓中他的墓碑可能会被更换为刻有其姓名的墓碑。国防部长理查德·马尔斯表示，这次身份确认对他的家人具有个人意义，因为安德森是他的曾叔祖父。退伍军人事务部长马特·基奥指出，确认在法国和比利时阵亡军人的姓名，将为数代以来不了解亲人命运的家庭提供答案。

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