澳大利亚宣布对3名个人和4个实体实施新一轮制裁，政府认为这些对象与被占领约旦河西岸定居点扩张及侵犯巴勒斯坦人权利有关。制裁禁止澳大利亚公民和企业与受制裁个人和实体进行贸易，或向其提供财政或其他支持，《卫报》报道。

针对建筑公司的制裁

澳大利亚外交部长黄英贤表示，澳大利亚的制裁首次针对一家参与建设定居点的建筑公司。政府声明中未提及该公司的名称。

黄英贤表示，受制裁的个人和实体积极参与了新定居点的规划、协调和建立，包括筹集资金、招募志愿者以及支持涉及暴力行为的定居者。

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与英国协调

黄英贤表示，澳大利亚与英国协调了制裁措施。她还称，已与以色列外交部长吉德翁·萨尔讨论了堪培拉的立场。

这位澳大利亚外交部长表示，政府认为，定居点的快速扩张和定居者暴力使建立两个国家的前景无法实现。她提到E1地区，近几周该地区发生了拆除和巴勒斯坦人被迫迁移事件，并强调以色列在约旦河西岸的定居点根据国际法是非法的。

澳大利亚政府还警告当地企业不要参与非法定居点建设的招标。违反制裁规定的个人可能面临最高10年监禁，以及最高91万澳元的罚款，或交易金额三倍的罚款。企业的最高罚款为364万澳元，或交易金额的三倍。

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