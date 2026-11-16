澳大利亚对中国在铁矿石市场上的行动可能带来的经济后果表示担忧。澳大利亚资源部长马德琳·金表示，集中采购铁矿石的中国矿产资源集团（China Minerals Resources Group）的活动可能会影响价格，使其有利于中国钢铁企业，Channel NewsAsia报道。

澳大利亚政府的担忧

金表示，中国是澳大利亚铁矿石的最大消费国，因此，最大买家为自身利益而压低价格的行为引发了政府担忧。她解释说，这可能会影响澳大利亚的预算收入，并称操纵贸易对该国有害。

这位部长表示，她正在与澳大利亚铁矿石生产商讨论这一情况。她还称，据报道，中国矿产资源集团在合同谈判期间曾试图阻止澳大利亚生产商的销售。金认为，此类活动违反国际贸易规则。中国大使馆未回应置评请求。

铁矿石在澳大利亚出口中的作用

澳大利亚是全球最大的铁矿石生产国。去年，该国出口了9.44亿吨这种原材料，其中四分之三的供应被运往中国用于生产钢铁。

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中国矿产资源集团于2022年成立，旨在集中采购。澳大利亚工业部上个月发布的预测指出，该机构影响力的增强可能意味着市场结构发生变化，并影响铁矿石价格谈判。

矿业公司必和必拓（BHP）和力拓（Rio Tinto）近期与中国矿产资源集团达成协议。与此同时，Fortescue向投资者表示，由于与该中国机构的谈判尚未完成，其销售量减少了390万吨。该公司警告称，如果谈判未能在12月前完成，其运营可能会受到影响。

澳大利亚政府预测，明年铁矿石出口额将达到1070亿澳元，比此前低10%。

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