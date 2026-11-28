澳大利亚没有将39岁的旋转球手内森·莱昂列入对阵新西兰的四场测试赛系列赛阵容。相反，选拔人员征召了尚未在测试赛板球中完成首秀的西澳大利亚旋转球手科里·罗奇乔利，Channel NewsAsia报道。

选拔人员的解释

选拔委员会主席乔治·贝利表示，在最近的比赛中，莱昂在用球方面没有发挥出球队所期待的影响力。同时，他强调了这名板球运动员出色的履历，并指出他的经验、知识和技术未来可能对国家队有用。

莱昂在澳大利亚球员测试赛拿下三柱门的数量上位列第二。只有肖恩·沃恩比他更多。他未被纳入球队，使这名右臂旋转球手在国际层面的未来前景受到质疑。

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系列赛阵容

首次入选的击球手杰克·克莱顿也进入了这份13人名单。选拔人员表示，将在谢菲尔德盾锦标赛第六轮后再补充一名板球运动员。

澳大利亚阵容包括帕特·康明斯、斯科特·博兰、亚历克斯·凯里、杰克·克莱顿、卡梅隆·格林、乔什·黑兹尔伍德、特拉维斯·海德、乔什·英格利斯、迈克尔·内瑟、马特·伦肖、科里·罗奇乔利、史蒂夫·史密斯和米切尔·斯塔克。系列赛首场测试赛将于12月9日在珀斯举行。

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