在澳大利亚，希望通过打工度假签证项目在该国停留超过一年的背包客将必须参加抽签。此前，他们在第一年内于地区或农村地区工作满88天后，可保证获得第二年签证。第二年签证数量将从5.7万份减少至4.5万份，第三年签证数量则将从3.1万份减少至5000份。

赴地区工作激励减少

爱尔兰旅行者梅根·莫里斯正在澳大利亚度过第三年。她向ABC News Australia表示，抽签制度将降低外国人从事艰苦地区工作的积极性。她说，一些此前工作场所的条件很差：工人可能无法在卫生间使用自来水，也没有用餐室或供休息时遮阳的地方。

来自智利的背包客卡塔利娜·基罗加表示，如果没有获得留在该国的保证性机会，地区工作便失去了意义。曾采摘洋葱、包装农产品并从事园艺工作的阿根廷人哈维尔·罗德里格斯也称，续签签证是在炎热的小城工作、而非在悉尼、墨尔本或黄金海岸消磨时间的主要动力。

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农民对季节性工人的依赖

新南威尔士州扬市的樱桃生产商汤姆·伊斯特莱克表示，背包客对于圣诞节前为期六周的春季收获至关重要。他说，如果在规定的收获期内没有足够的工人，农作物将无法收获。他称，可能失去这类劳动力将给园艺行业带来灾难，而该行业已受到燃料和化肥成本的压力。

格里菲斯的酿酒商达伦·德·博尔托利表示，在从1月开始的三个月季节中，背包客占其员工的85%。澳大利亚内政部表示，将与农业、旅游和酒店业合作实施这些变化。该部门指出，该项目参与者数量处于历史高位，改革旨在调节需求、确保更公平地分配签证，并支持该项目的长期可持续性。

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