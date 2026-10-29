在澳大利亚，63岁的克里斯托弗·莫利在达尔文附近弗吉尼亚的Oasis Caravan Park露营地与当时的伴侣发生争吵时驾车撞倒对方，此后还将服刑五个月。这名女子遭受多处颅骨和面部骨折、脑出血，并在医院住了数月。

据ABC News Australia报道，北领地最高法院判处莫利两年三个月监禁。刑罚在服刑九个月后暂停执行，其被羁押的时间计入刑期。考虑到他已被羁押超过四个月，这名男子还需服刑五个月。

撞人事件的经过

法庭获悉，莫利及其伴侣在露营地饮酒，随后两人发生口头争执。当该男子试图驾驶其Range Rover Discovery离开时，女子站在车辆前方，并将双手放在车头上。

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法官斯蒂芬·绍斯伍德表示，莫利开始行驶，用车辆推撞女子，导致她失去平衡，跌倒在汽车前排乘客一侧下方。随后，他行驶了约10米才停车。

判决和先前的违法行为

莫利立即拨打了紧急求助电话，但法官指出，他随后向警方提供了虚假信息。他声称女子自己扑到车下，还称自己当时以5公里/小时的速度行驶，但实际速度接近10公里/小时。法庭还获悉，尽管莫利作出相反说法，车辆的行车记录仪当时正在工作。

该男子承认危险驾驶、违反有关家庭暴力的法院命令，以及在毒品影响下驾驶车辆。他血液中的酒精水平超过允许的0.45标准，检测还显示存在苯二氮䓬类药物、安非他命和另一种物质。法院对莫利罚款194美元，并吊销其驾照六个月。

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