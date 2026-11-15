澳大利亚女子橄榄球联盟队在澳大利亚布里斯班举行的世界杯决赛中以34:10击败新西兰队，连续第四次夺得冠军奖杯。桑科普体育场比赛的上半场成为决定性阶段，澳大利亚队完成六次达阵，并以34:6的领先优势进入中场休息。

据《卫报》报道，边锋海梅·查普曼在中场休息前就完成了帽子戏法。她将自己在本届赛事中的达阵数提升至13次，创下单届世界杯一名球员达阵次数最多的纪录。

澳大利亚迅速开局

澳大利亚队在第七分钟就以12:0领先，到第20分钟时优势扩大至24:0。查普曼在第二分钟利用新西兰球员亚历克西斯·陶阿内亚丢球后完成首次达阵。谢莉·本特、杰西卡·瑟吉斯和塔米卡·厄普顿也在中场休息前完成达阵。

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半场前的领先优势

新西兰队凭借香农·马托在阿什莉·昆兰传球后的达阵作出回应。随后，查普曼接到自由球，突破约70米并完成个人第三次达阵。中场休息前，厄普顿再度达阵，将比分定格为34:6。

决赛前，新西兰队已有三年未能击败澳大利亚队，而澳大利亚队在此前与新西兰队的14场比赛中赢下了13场。下半场两队出现了许多失误，最终比分保持在34:10。

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