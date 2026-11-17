据《卫报》报道，澳大利亚百货连锁店David Jones于11月初进入自愿外部管理程序，目前欠债权人超过4亿美元。在首次债权人会议上，管理人McGrathNicol表示，该公司欠供应商约1.8亿美元，欠员工1100万美元。

对供应商和员工的债务

约500名这家拥有188年历史的零售连锁企业的债权人参加了会议。此外，消费者持有的未使用礼品卡金额约为3300万美元。该零售商仍接受这些礼品卡付款。

该公司还对有担保债权人负有大量债务，其中包括其主要融资方Hilco。根据向债权人披露的更新数据，David Jones去年录得2.28亿美元净亏损；在进入外部管理程序前的新财年前四个月，又亏损6900万美元。

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关闭门店

David Jones于11月初进入自愿外部管理程序，此前数年持续出现巨额亏损，导致该公司开始拖欠租金并延迟与供应商结算。财务困难和声誉损失也影响了该连锁店在圣诞节销售期前向门店供应商品的能力。

该公司计划在年底前关闭38家百货商店中的一半，这将导致大规模裁员。FTI Consulting负责该业务的运营管理，而McGrathNicol正在为该连锁店寻找买家或新的融资。

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