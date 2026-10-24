在澳大利亚，慈善组织 Who Gives a Cluck 计划今年从一家工业化笼养农场救出约1700只蛋鸡。该组织创始人朱莉·奥希告诉ABC News，自2017年以来，她的团队已从淘汰中救出近1.3万只禽鸟。

从农场接走母鸡

在一次为母鸡寻找新家的周末活动中，志愿者从一家未透露名称的笼养农场接走了247只禽鸟。该农场位于昆士兰州，靠近与新南威尔士州的边界。奥希表示，她与农场主已达成协议约七年，并为每只母鸡支付2澳元。

一辆专门配备的拖车将这些禽鸟运送至马兰比姆比的一间棚舍，它们在那里接受检查后才会交给新主人。志愿者检查翅膀、腿部、眼睛和喉咙，以及常见疾病的迹象。这一批中有11只母鸡未通过检查：它们将被送往布里斯班的一家鸡医院，或留在当地收容所，由志愿者照料。

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收容所与安置

该组织在马兰比姆比的“鸡村”约有100只鸡生活在那里。那里设有供病鸟使用的独立场所，以及供超过四岁半的母鸡使用的区域。一些收容所居民不会被交给新主人，因为它们已经彼此建立了友谊。

该组织依靠志愿者、捐款和鸟类安置费用运作。该组织每年举办八个安置周六活动，范围从阳光海岸到格拉夫顿。奥希表示，工业化饲养的母鸡通常会在约18个月大时被淘汰，因为它们的产蛋量会下降。

Who Gives a Cluck 的创始人估计，笼养母鸡所产的鸡蛋约占澳大利亚人每年消费鸡蛋总量的40%。据 ABC News Australia 报道，该国原计划在2036年前禁止笼养鸡蛋生产，但维多利亚州政府因H5N1禽流感暴发宣布将期限推迟一年，至2037年。

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