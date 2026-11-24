澳大利亚悉尼新南威尔士大学的研究人员分析了149项研究，涉及超过7.1万人，发现大麻使用与首次精神病发作更早之间存在关联。据ScienceDaily报道，平均而言，使用大麻的人出现精神病的时间比未使用者早约2.5年。

研究结果发表于《Biological Psychiatry》期刊。精神病是指现实感知受损的状态；其表现可能包括幻觉、妄想以及思维或行为障碍。这种状态可能出现在精神分裂症和其他精神障碍中。

差异随年龄增长而扩大

这项荟萃分析的作者比较了不同研究中首次精神病发作时的年龄。在精神病平均发病年龄为20至24岁的研究中，使用大麻的人首次发作比未使用者早约1.6年。

在精神病平均发病年龄为25至29岁的研究中，差异达到4.43年。最大的差距出现在精神病平均于30岁或以后发作的研究中：使用大麻的人平均早6.3年发作。

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首席研究员、新南威尔士大学临床医学院精神科医生兼教授马修·拉奇表示，这一规律可能表明长期使用大麻具有累积性影响。同时，在青少年群体中，作者没有发现使用大麻者与未使用者在首次精神病发作年龄方面存在具有统计学意义的差异。他们表示，这并不意味着青少年没有风险，因为精神病很少在青少年中期之前出现。

该研究并未证明因果关系

科学家强调，他们的分析基于观察性研究，因此无法确定是否是大麻本身直接导致精神病，或加速其发作。大多数纳入的研究是在2011年后于欧洲、北美和澳大利亚开展的；其中相当一部分涉及被诊断患有精神分裂症的人。

研究人员呼吁进一步研究大麻的长期影响，尤其是在年龄较大人群中的影响，并统一评估其使用情况的方法。他们还关注了四氢大麻酚浓度高的产品，包括含大麻的食用产品，并强调有必要进一步研究与其相关的精神病学风险。

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