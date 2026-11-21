澳大利亚新纳粹分子及其他极右翼团体通过全球众筹平台 GiveSendGo 筹集了数十万美元。据《卫报》报道，该平台因被指可能助长仇恨和极端主义融资而受到批评。

极右翼的资金

在该网站上的68项澳大利亚筹款活动中，White Australia 党按捐款金额排名第四。该党筹集了约20万美元，用于在高等法院进行法律诉讼，以推翻该党被认定为仇恨团体后实施的禁令。

新纳粹分子托马斯·休厄尔的法律辩护基金排名第六，筹得近11万美元。10月，休厄尔承认参与暴力骚乱。该报称，2025年，他与其他人据称在一场反移民游行后闯入 Camp Sovereignty 营地；5人受伤。

平台政策与批评

GiveSendGo 创建于 GoFundMe 开始限制仇恨团体活动之后。该平台称，其致力于通过众筹传播“耶稣的希望”并“捍卫自由”。与此同时，该服务上的大多数筹款活动涉及普通需求，包括医疗程序、葬礼、濒危物种保护或创意项目。

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2022年，美国反诽谤联盟极端主义中心在 GiveSendGo 上发现了230个由极端分子发起，或为极端分子及其事业筹款的活动。该中心估计，2016年至2022年间，众筹平台为极端主义活动筹集了超过600万美元，其中 GiveSendGo 占这一金额的86.5%以上。

GiveSendGo 的一名代表表示，该服务不认同种族主义、歧视、仇恨言论或暴力。他表示，平台禁止宣传或美化暴力、旨在用于非法活动或误导捐赠者的筹款活动，违规活动可能会被审核或删除。

拉筹伯大学高级讲师马特·韦德研究众筹平台与极端主义运动之间的互动。他认为，GiveSendGo 的政策及其实施方式带来了严重后果。在他看来，该服务将自身定位为言论自由的捍卫者，使其成为白人至上主义者和新纳粹分子倡议的安全平台。

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