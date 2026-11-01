南澳大利亚州和维多利亚州的游乐设施运营商开始向现金付款的游客提供折扣。据澳大利亚广播公司新闻报道，他们希望借此在地区集市的春季期间，让家庭能够负担得起娱乐活动。

南澳大利亚表演艺人协会主席达里尔·吉德勒表示，在COVID-19疫情后，该行业的燃油、保险和工资成本上涨了30%至50%。他说，家庭同样面临利率、燃油价格和食品价格上涨，因此娱乐支出往往被放在最后。

游乐设施价格

地区集市游乐设施的票价约为10至30澳元。这些价格已在当地网络社区引发批评。吉德勒强调，运营商必须为游客提供合理的性价比，否则人们要么不会前来，要么会很快花光全部预算。

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新的The Joker游乐设施在消息来源中被称为澳大利亚最恐怖的集市游乐设施，投资额为300万澳元。运输它需要三辆牵引车，运行则需要数台发电机。

地区集市

Mount Gambier A&H Society副主席奥利·埃布利特指出，组织者全年都在筹备活动安排，并努力在娱乐项目和展览活动之间取得平衡，同时不让预算承受过大压力。她希望游客能够支持乡村集市以及靠提供此类娱乐谋生的人们。

吉德勒家族从事巡回集市工作已有近一个世纪。达里尔·吉德勒本人每年与家人一起在路上奔波10个月，延续着跨越多代的家族生意。

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