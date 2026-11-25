在日本东京，汇市周三等待美国公布新的通胀和经济增长数据，而澳元在公布高于预期的10月通胀数据后走强。澳元兑美元上涨0.29%，至0.6657美元，Channel NewsAsia报道。

美元暂停上涨

追踪美元兑六种其他货币表现的美元指数在103.85附近几乎持平，此前一个交易日下跌0.44%。欧元下跌0.03%，至1.0961美元。

日元下跌0.03%，报159.28日元兑1美元；英镑走弱0.05%，至1.3106美元。澳大利亚国民银行高级外汇策略师罗德里戈·卡特里尔表示，11月对美元来说是非常强劲的一个月，当前走势更像是外汇市场的盘整。

对美国数据的预期

投资者的注意力集中在美国第三季度GDP的第二次估值以及个人消费支出指数上，后者是美联储特别关注的通胀指标。市场预计，该指数10月将上涨0.3%，此前一个月上涨0.5%；美国经济第三季度将按年化计算增长3.5%。

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根据CME Group FedWatch工具，联邦基金利率期货预计12月加息的概率为97%，1月再次加息的概率为66%。

日本和澳大利亚的通胀压力

在日本，服务业关键通胀指标10月同比上涨4.2%，达到36年来最高水平。数据表明价格压力更加广泛，并强化了支持日本央行可能近期加息的理由。

在澳大利亚，10月消费者价格涨幅强于市场预期。较高的核心通胀水平说明了为何关键利率今年已上调五次。与此同时，纽元下跌0.09%，至0.5477美元。比特币下跌0.52%，至59,507.77美元；以太币下跌0.54%，至1,669.73美元。

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