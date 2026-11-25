澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）在审查针对四家最大审计公司——KPMG、PwC、Deloitte和EY——的投诉后，正考虑可能的执法和监管措施。据Cyprus Mail报道，在审查的558起投诉中，35起涉及法定审计的实施或可能不当使用客户机密信息。

最常见的投诉涉及可能被伪造、记录不准确或在缺乏充分证据的情况下完成的审计工作。一些投诉称，员工据称被指示忽视、隐瞒或不提交审议审计期间发现的问题。还有投诉称，在此类问题升级后，对其调查不当。

对四大会计师事务所投诉的审查

ASIC表示，这些申诉中包括有关使用和传播法定审计客户机密数据的指称，其中包括在招标程序中使用和传播此类数据。监管机构指出，部分投诉包含对不当行为的严重怀疑，目前正就可能采取执法行动进行审议。

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该审查于7月宣布。审查要求相关公司提交日期自2023年7月起的内部文件。在三年期间，这四家公司登记了3215起内部投诉。

对内部调查的批评

监管机构还批评了这些公司内部处理申诉的方式。ASIC认定，部分问题被视为劳动纠纷，而非审计质量问题。根据该委员会的数据，大多数公司在审查开始时行动拖延且形式化：未提供文件或对文件进行了删改，援引文件受法律保护，并错过了规定期限。

PwC表示正在研究ASIC的报告，并认为审计质量是最高优先事项。KPMG、Deloitte和EY未立即就询问发表评论。ASIC专员凯特·奥罗克表示，发现的问题加强了支持对审计公司实行许可制度，以及加强执法和纪律处分权力的理由。

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