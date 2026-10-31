南澳大利亚州Koonibba Aboriginal School的10岁学生Rhys在福勒斯湾附近海岸发现了一处此前未被记录的巨型动物群化石足迹。据ABC News Australia报道，该印痕最有可能属于Procoptodon，即一种已经灭绝的短面袋鼠。

体型最大的Procoptodon身高可达2.7米，体重约240公斤。这些动物至少在1.5万年前就已灭绝。

海岸上的足迹

共有21名学生参加了以巨型动物群为主题的教学考察。在福勒斯湾附近，学生们记录并绘制了保存在硬化沙层中的印痕。

古生物学家Aaron Camens解释说，在该地区可以看到大型袋鼠跳跃留下的足迹、可能由双门齿兽留下的圆形印痕，以及大型鸟类的三趾足迹。他表示，天气条件和侵蚀既可能破坏这类发现，也可能揭露新的发现：在某些年份，足迹会被沙子掩埋，而风暴可能会再次将其暴露出来。

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Camens认为，这些印痕可能形成于最近一次间冰期，大约在12万至13万年前。

科学与文化知识

教学计划还包括前往弗林德斯岭，学生们在那里看到了Yura Mulka岩画。阿德尼亚马坦哈族代表Christian Coulthard向学生讲述了巨型动物群图像，以及他的祖先与这些动物之间的互动。

学校校长Mark Prince表示，学生们将书籍和视频资料学习、实地研究以及数学练习结合起来。他们使用样方对印痕进行测绘，而对足迹链的分析未来可能有助于评估动物的移动速度。另有两名学生被选中，于2026年8月在阿德莱德举行的Aboriginal STEM Congress上展示该项目。

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