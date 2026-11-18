维也纳正在审查是否剥夺奥地利前外交部长卡琳·克奈斯尔的奥地利国籍。《明镜周刊》报道。

克奈斯尔的声明与维也纳的审查

现居俄罗斯的克奈斯尔在莫斯科的一场会议上表示，奥地利当局已启动法律程序，拟剥夺其国籍。据侵略国俄罗斯的国家通讯社塔斯社报道，她表示，在这种情况下，她可能成为无国籍人士。如果国籍最终被撤销，克奈斯尔计划申请联合国旅行证件。

今年春季，自由派政党NEOS提出申请，要求剥夺克奈斯尔的奥地利国籍。该机构的一名代表向奥地利通讯社APA表示，维也纳市政府的授权部门正在审查此案。

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可能的法律依据

据该刊报道，如果对克奈斯尔适用奥地利《国籍法》第33条第1款，她可能失去国籍。该条款规定，如果某人为外国政府效力，并通过其行为严重损害共和国的利益或声誉，则可采取这一措施。

克奈斯尔于2017年至2019年担任奥地利外交部长，并主张与俄罗斯建立更密切的关系。2018年，她邀请俄罗斯总统弗拉基米尔·普京参加自己的婚礼，两人在婚礼上共舞。此后，克奈斯尔曾在俄罗斯国家宣传电视频道RT和国有石油公司俄罗斯石油公司工作。2023年，她迁居俄罗斯，出任位于圣彼得堡的亲克里姆林宫分析中心“戈尔基”的负责人。

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