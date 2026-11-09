奥地利将从2026年12月1日起停止销售贴在汽车挡风玻璃上的通行证贴纸。届时，在高速公路和快速道路上通行只能购买与车辆牌照号码绑定的数字通行证，RMF24报道。

通行证将与车辆牌照号码绑定

新规定将适用于年票以及短期通行证，包括一日、10日和两个月通行证。购买时，驾驶员必须提供车辆牌照号码，随后付款信息将被登记在高速公路运营商Asfinag的数据库中。

数字通行证可在Asfinag网店、通过移动应用程序、在加油站、汽车俱乐部和收费点购买。在线购买的年票和两个月通行证将在购买后最早第18天生效。一日和10日通行证则没有此类等待期。

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2027年价格

2027年年票在2026年12月底前的价格为106.80欧元。从2027年1月1日起，其价格将上涨2%至108.90欧元。该年票的有效期为2026年12月1日至2028年1月31日。

2026年年度贴纸通行证将持续有效至2027年1月31日。此日期之后，奥地利高速公路和快速道路上将只使用数字通行证。根据Asfinag的数据，超过四分之三的驾驶员已经选择数字支付方式。

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