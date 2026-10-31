据Premium Times Nigeria报道，在尼日利亚拉各斯，伊科罗杜路上的BRT快速公交乘客周五和周六在交通拥堵中滞留数小时，原因是为公共交通预留的车道被私家车和商用车辆占用。

在上车前曾在终点站排队等候的乘客也陷入了交通拥堵。该媒体的一名记者周五约11:00在伊科罗杜终点站登上一辆BRT公交车，前往法代伊，但直到约14:00才抵达帕姆格罗夫地区。

伊科罗杜走廊的交通拥堵

从阿格里克经奥沃德、奥戈隆托和M12前往凯图的路段出现了严重交通拥堵。私家车和商用车辆在BRT走廊内行驶，阻碍了公交车通行。部分约10:15从伊科罗杜终点站出发的乘客，到11:24时仍在奥戈隆托附近。

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周六，情况进一步恶化：伊科罗杜走廊的两条车道都十分拥堵，BRT公交车无法自由通行。该媒体还报道称，其看到奥武图分局的警察协助私人驾驶员进入BRT车道。在观察期间，现场没有看到拉各斯州交通管理局人员监督限制措施的执行情况。

车道使用规则

拉各斯都市区交通管理局LAMATA此前提醒，该走廊供指定的BRT公交车及获得该机构许可的其他车辆使用。私家车、部分军用和准军事车辆，以及地方政府公交车均不得使用该走廊。

消防车和救护车在应对紧急情况时可获例外。LAMATA表示，违规者可能根据拉各斯法律面临罚款、扣押车辆及其他处罚。该机构发言人科拉沃莱·奥杰拉比表示，为确保遵守规则，已部署由州长交通事务特别顾问领导的执法小组。

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