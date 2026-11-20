在美国加利福尼亚州，GM Energy与WeaveGrid启动了一项车网互动（vehicle-to-grid）试点项目，该项目将让南加州爱迪生电力公司部分客户能够将其电动汽车电池中的电力回送至电网。参与者可在需求响应事件期间获得付款，届时电力系统需要额外容量，Electrek报道。

设备补偿

通过加州能源委员会，符合南加州爱迪生电力公司紧急负荷削减计划条件的客户，可申请最高8,000美元的补偿，用于购买可利用汽车为住宅供电的GM Energy V2H系统。此外，符合条件的安装费用可获得最高8,099美元补偿，其中包括将系统接入电网的费用。

GM表示，项目参与者将成为该公司在加州首批能够将电力从汽车输送至住宅的电动汽车驾驶员。雪佛兰、GMC和凯迪拉克电动汽车车主还可利用按使用时段管理用电的方式享受较低电价。节省金额或付款金额将取决于电价计划、用电量以及是否参与需求响应活动。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

双向充电

GM目前的备用供电系统使用壁挂式逆变器，将电动汽车电池的直流电转换为家庭和电网使用的交流电。在交流电双向充电的情况下，这一功能可由车辆的车载逆变器完成。GM认为，这可能简化安装在车库中的设备，并降低安装成本。

GM还加入了CharIN北美AC V2G技术工作组。该工作组正致力于协调技术标准、设备认证以及电力公司对批准此类系统的要求。南加州的试点项目将使GM及其合作伙伴能够评估驾驶员所经历的流程——从申请和设备安装，到获得电力公司批准以及向电网输送电力。

关注我们在