肯尼亚 Mwisho wa Lami 学校相关文章的作者表示，他不会放弃要求教师在12月假期期间到校的安排。Mwalimu Andrew 在 Nation Kenya 撰文称，他曾提议教育工作者在指定日期到校，为新学年做准备。

根据作者的描述，他将安排张贴在公告栏上，并发送到工作聊天群。一些教师询问，为何他们的名字被多次列入日程，同时还因个人事务或已计划的出行请求免于到校。

向工会投诉

在员工提出投诉后，作者与一名名叫朱马的 KNUT 秘书会面。根据专栏内容，此人表示教师有权享受假期。作者坚持认为，学校对学生关闭并不意味着教育工作者可免于专业准备，其中包括工作规划、评估各部门工作、整理教学材料以及为新一年准备学校。

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朱马给了作者一周时间取消这一安排，否则威胁称 KNUT 将作出反应。

向教育主管部门作出解释

随后，分区主任办公室联系了作者，该办公室也收到了投诉，并要求他解释这一安排。作者表示，他已准备了一封信，信中指出，并未要求教师每天到校，而只是要求他们在选定日期前来进行专业准备和处理学校的事务性需求。

据他所说，在这一周内，只有他本人和一名名叫埃里克的教师到学校，埃里克在周二和周四到校。尽管如此，作者在专栏结尾表示，他不会因工会的威胁而放弃自己的决定。

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