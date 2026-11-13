巴基斯坦汽车组装商未收到新汽车政策文本——《黎明报》

巴基斯坦汽车组装企业无法获得上周宣布的2026—2031年新汽车政策副本。巴基斯坦汽车制造商协会（PAMA）主席拉齐乌尔·拉赫曼表示，他曾请求工业部提供该文件，但未能获得，据《黎明报》报道。

拉赫曼称，该文件可能会在完成所有审批后公布。他表示，政府围绕该政策的保密做法令人不解。这名PAMA代表还称，不确定性正在损害行业：汽车库存不断积压，买家推迟购车决定。

磋商后的变化

拉赫曼指出，工业部和巴基斯坦工程发展委员会上一次与行业代表举行磋商是在6月。此后，政策草案据他所说已经发生重大变化。

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PAMA称，该行业面临的另一个问题是在现有限制措施下二手车进口仍在增长，以及强制性出口要求。拉赫曼认为，高生产成本抑制了出口。他还将安全局势、买家因此难以前往该国，以及与大型汽车进口国缺乏自由贸易协定列为障碍。

汽车销量增长

尽管面临困难，乘用车、轻型商用车、皮卡和SUV的销量在10月达到24,418辆。这比上年同期增长41%，比9月增长62%。在2026—2027财年的前四个月，此类车辆共售出74,898辆。

Atlas Honda在10月售出创纪录的173,152辆摩托车。Pakistan Suzuki Motor Company的销量增长至15,921辆汽车，同比增长115%，环比增长227%。Hyundai Nishat Motors售出1,202辆汽车，其中包括379辆最近推出的Palisade。

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