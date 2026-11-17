英国汽车制造商Bentley已分配其首款电动汽车——Torcal跨界车——在2027年的全部可用生产配额。现在下单的买家将不得不等到2028年才能提车，Motor1报道称。

Bentley首席执行官弗兰克-施特芬·瓦利泽向Automotive News证实，Torcal将于2027年上半年开始生产。该公司未披露首批生产计划的数量。瓦利泽表示，Bentley对客户反应和当前订单情况感到满意。

新车型定位低于Bentayga

Torcal的定位低于尺寸更大的Bentayga跨界车，这应使该品牌对新买家更易于接受。这款电动跨界车基于大众集团的Premium Platform Electric平台打造，与纯电动Porsche Cayenne同平台。

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在美国，Torcal基础版起售价为222,495美元，而Bentayga起售价为231,150美元。Torcal S起售价为262,695美元，First Edition起售价为300,995美元。瓦利泽表示，动力更强的S版本目前已成为早期订购者中最受欢迎的选择。他还指出，该车型吸引了更年轻的客户以及此前未拥有过Bentley的人士。

订单接近40万美元

部分客户通过个性化配置大幅提高了车辆价格。瓦利泽表示，公司看到了价值超过30万英镑的配置，约合39.6万美元。Torcal在英国的基础价格为173,300英镑，约合22.8万美元。

Bentley已投资4.63亿美元升级其位于克鲁的工厂，用于生产Torcal。与此同时，这款新的电动跨界车并非旨在取代Bentayga：公司计划在产品阵容中保留内燃机汽车和插电式混合动力车型。截至9月底期间，Bentley的全球交付量下降17.5%，至5,970辆。

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