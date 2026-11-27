汽车制造商比亚迪在广州车展上发布了Ocean系列旗舰多用途车型Whale。该车型计划于2027年第一季度上市，Electrek报道。

两种动力系统

Whale将提供插电式混合动力和纯电动动力系统版本。两种版本均有望配备Blade Battery 2.0电池。插电式混合动力车型按CLTC工况的纯电续航里程宣称最高可达400公里，而纯电动版本单次充电续航将超过900公里。

据Electrek报道，Flash Charging技术将使纯电动版本可在五分钟内从10%充至70%。从10%充至97%预计需九分钟，在−30 °C条件下则需12分钟。

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尺寸与配置

比亚迪Whale长5270毫米、宽1996毫米、高1815毫米，轴距为3130毫米。这款小型货车采用了更新后的Ocean设计，拥有流畅的车身线条和双层进气格栅。

车辆车顶配备了激光雷达，该车型还将获得比亚迪最新的驾驶辅助系统。制造商暂未披露这款小型货车的详细规格。Whale的起售价预计约为30万元人民币，约合4.5万美元。

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