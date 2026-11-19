比亚迪在中国推出了量产版方程豹钛9 SUV，其顶配版本配备可折叠进仪表台的方向盘。该配置的车辆售价为32.99万元，约合4.9万美元。正如Electrek报道，比亚迪称钛9是首款消费者可以订购此类方向盘的汽车。

方向盘可在10秒内折叠

该系统依靠线控转向技术运行：方向盘与前轮没有机械连接，并充当指令输入装置。它通过隐藏式铰链旋转180度，并在约10秒内降入仪表台的储物舱内，该储物舱由盖板关闭。方向盘所在位置会展开一张小桌，而安全气囊仍留在外部。

方向盘只能在车辆停放时折叠。驾驶座可向后倾斜至165度，方程豹表示，方向盘折叠后，驾驶员区域的80%可供使用。该品牌估计，该机构可承受8万次工作循环。

展开时，这是一款带完整轮圈和实体按键的D形方向盘。方程豹首席执行官熊甜波在发布会上表示，制造商自2016年以来一直在讨论折叠方向盘，但尚未将其投入量产。据他称，比亚迪用于移动方向盘的电机类型，与其为人形机器人开发的电机相同。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

钛9的规格

方程豹钛9车长5270毫米，轴距3130毫米，采用2+2+2六座布局。这是基于比亚迪全新DMS混合动力平台的首款车型。其动力系统由一台1.5升涡轮发动机以及前、后电动机组成，综合功率为400千瓦，即536马力。

这款SUV可在4.8秒内加速至100公里/小时。容量为66.48千瓦时的第二代Blade电池，按照WLTC工况可提供310公里纯电续航。标准配置包括全轮转向底盘、LiDAR和比亚迪God's Eye B驾驶辅助系统。钛9提供三种配置，售价从27.99万元至32.99万元不等，但折叠方向盘仅在最贵的版本中提供。

自2026年7月1日起，中国一项新的转向系统标准生效：在满足冗余和系统安全失效要求的条件下，该标准取消了方向盘与车轮之间必须存在机械连接的要求。

关注我们在