汽车制造商Chrysler计划于2026年11月19日在洛杉矶车展上，为2027款Pacifica小型厢式车推出Copperline外观套件和全新的Ski Grey内饰选项。Motor1报道。

适用于两种配置的铜色点缀

Copperline套件将仅适用于Limited和Pinnacle配置。该套件包括带铜色色调的20英寸轮毂、铜色后视镜罩、车身饰件和徽标，以及带有点缀元素的前后车身面板。套件中的Stow ’n Place行李架和车窗饰条将采用黑色。

该套件可与Bright White、Diamond Black、Olive Green、Ember或Glass Grey车身颜色搭配。Limited版本将配备带铜色Sol Stopper缝线的黑色Nappa真皮。Pinnacle版本将采用Blue Agave色Nappa真皮，带有拼花图案穿孔和相同的缝线。两种配置还将配备铜合金饰框和带铜色点缀的黑色安全带。

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Pacifica Limited的Copperline套件售价为1995美元，Pinnacle版本为995美元。该套件预计将于2027年初与新车型年的其他Pacifica版本一同抵达经销商处。

全新浅色内饰

更浅色的Ski Grey内饰选项将面向未配备S Appearance Package的Select和Limited配置，以及Pinnacle配置提供。它可与任何可选的Pacifica车身颜色搭配订购。Select和Limited的该选项售价为295美元，Pinnacle则免费提供。

随着Ski Grey的推出，Chrysler将为Pacifica提供八种内饰颜色和材料组合。根据配置不同，买家可选择黑色、浅灰色Ski Grey或蓝绿色Blue Agave的Nappa真皮或Caprice人造革。

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