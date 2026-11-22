法拉利展示了296 Challenge Stradale，这是一款与面向法拉利挑战赛单一品牌赛事的296 Challenge Evo赛车同步开发的公路跑车。该车没有混动系统，搭载一台670马力的3.0升双涡轮增压V6发动机。据Motor1报道，法拉利称这款新车是与竞赛车型关联最密切的量产车型。

发动机和性能

该发动机在6250转/分时可输出740牛·米扭矩，转速限制器设定在8500转/分。它匹配八速双离合变速箱。在激烈驾驶时，变速箱采用296 Challenge的换挡算法，换挡大约需要170毫秒。

法拉利表示，296 Challenge Stradale加速至每小时60英里需2.8秒，加速至每小时124英里需7.9秒，最高时速超过每小时186英里。在法拉利位于菲奥拉诺的测试赛道上，该车型单圈用时1分18.5秒。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

重量和空气动力学

配备选装装备时，该车干重为2932磅，约合1330公斤。减重因素之一是取消了电池和电动机。车辆结构中还广泛使用碳纤维：发动机盖部件、后翼、车门面板和座椅框架均由其制成。

法拉利称，该车型在每小时155英里时的下压力达到1360磅，比296 GTB高72%。固定式后翼以296 Challenge Evo赛车的尾翼为基础打造，可产生595磅下压力。该车还配备碳陶瓷制动器、半主动减震器，以及针对赛道使用校准的预测性牵引力控制系统。

法拉利296 Challenge Stradale公布的起售价约为30.7万美元。296 Challenge Evo赛车将从2027年起参加法拉利挑战赛。

关注我们在