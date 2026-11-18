福特已在美国密歇根州的 BlueOval Battery Park 工厂开始生产磷酸铁锂电池单体。首批电池单体正被运往肯塔基州的 Louisville Assembly Plant 工厂，用于 Fathom 电动皮卡原型车。Electrek 报道。

不含镍和钴的电池

Fathom 将成为福特基于 Universal Electric Vehicle 平台打造的首款车型。该公司选择磷酸铁锂技术，是因为此类电池不含镍和钴，这有助于降低成本。福特先进开发项目副总裁艾伦·克拉克表示，LFP 技术能够在不增加电池重量或电池单体数量的情况下，让电池发挥更大效用。

福特在密歇根州工厂采用了电池制造商 CATL 的授权技术和制造经验。该公司表示，它将成为美国首家为大众汽车应用供应 LFP 电池的企业。

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福特为 Fathom 选用了棱柱形电池单体，可直接集成至底盘中，从而降低结构成本。该公司称，该设施的装配线每分钟可生产 40 个电池单体。工厂利用基于人工智能的图像识别工具实时检测缺陷。

2027 年开启预订

生产测试已在进行中，福特计划于 2027 年让其位于密歇根州的电池包工厂投入运营，比原计划提前。Fathom 的预订预计将于 2027 年初开启；标准续航版本的起售价将为 28,350 美元。

福特首席执行官吉姆·法利此前表示，Fathom 计划于 2027 年第四季度推出。福特称，这款皮卡的车内空间将大于丰田 RAV4，并将配备 Apple CarPlay、Android Auto、BlueCruise 系统兼容性、双向充电和 NACS 接口。该公司尚未披露该车型的电池规格和续航里程。

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