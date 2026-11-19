Genesis推出了G80轿车和GV80跨界车的混动版本。新车型采用相同的混动动力系统，其宣称的续航里程超过500英里。Motor1报道。

涡轮发动机和两台电动机

两款车型均配备2.5升四缸涡轮发动机和两台电动机。该动力系统匹配七速自动变速箱，可输出347马力和391磅英尺扭矩。

这一扭矩数值与这两款车型可选的3.5升双涡轮增压V6发动机的参数相当。混动版G80和GV80成为Genesis在这一细分市场中的首批车型。

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制造商表示，与汽油版相比，G80 Hybrid的燃油效率提升了30%，GV80 Hybrid则提升了24%。

液冷电池

新款G80和GV80成为现代汽车集团首批采用液冷电池的车型。Genesis表示，该系统可改善热效率和对电池温度的控制，并能更积极地使用其可用功率。

这两款车型将提供绗缝Nappa真皮内饰、黑梣木装饰嵌件以及Bang & Olufsen音响系统。混动版G80和GV80的价格尚未公布。该公司计划在车型生产启动前夕提供更多信息，生产计划于明年年初开始。

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