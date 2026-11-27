汽车制造商现代汽车在中国Auto Guangzhou 2026展会上发布了紧凑型电动跨界车Mercury概念车。据Motor1报道，这是面向中国市场的Ioniq Planet产品线中的第三款车型。该公司计划于明年在中国推出这款车的量产版。

Mercury这一名称与福特旗下已于2011年停产的同名美国品牌无关。现代汽车以距离太阳最近的行星为这款概念车命名，延续了其中国电动车产品线的天文命名体系。

设计特点

这款概念车采用Citrine Neon配色，前脸轮廓锐利，现代汽车称之为“鲨鱼鼻”。该车配备20英寸黑色轮毂、米其林Pilot Sport轮胎，并拥有较高的离地间隙。

与许多现代概念车不同，Mercury没有采用隐藏式门把手。Motor1将此与中国的新安全法规联系起来，这些法规实际上禁止这种设计。车辆尾部配有大型双段式扩散器、巨大的车顶扰流板以及双段式垂直刹车灯。

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可换电版本

现代汽车正与电池制造商宁德时代（CATL）共同准备第二个Mercury版本，该版本支持电池更换。在专用站点，亏电电池会自动更换为充满电的电池；据消息来源称，这一过程可能耗时约100秒。

CATL正在中国发展Choco-Swap换电站网络。该公司已建成超过2,500座换电站，计划在2026年底前超过3,000座，并于2027年将网络扩展至297个城市的6,000个地点。

现代汽车还在为中国准备其他车型。明年将推出配备增程器的Ioniq V版本，2028年将推出基于Earth概念车的量产车型。该公司还计划在2029年推出另外两款新能源车类别车型。

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