汽车制造商Ineos计划从2028年起在美国开始生产Grenadier越野车和Quartermaster皮卡。美国市场约占Grenadier全球销量的70%，Motor1报道。

工厂选址仍在进行中

Ineos已为该工厂拟定潜在选址的候选名单，并预计将在未来几个月内就地点作出最终决定。该公司尚未透露汽车将具体在哪里生产、投资规模将是多少，以及美国组装的车型是否会与目前在欧洲生产的车型有所不同。

Ineos Automotive首席执行官林恩·考尔德称，这些计划是汽车业务部门历史上最重要的时刻之一。她表示，Grenadier已经赢得了美国买家的青睐，而美国的政策为业务发展创造了有吸引力的条件。

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关于法国工厂的谈判

在Ineos就可能将其法国工厂出售给中国汽车制造商比亚迪进行独家谈判的背景下，该公司公布了在美国生产的计划。目前，Grenadier和Quartermaster均在该工厂生产。

如果交易达成，Ineos计划在中期内继续在法国生产这两款车型。该公司尚未宣布对现有生产组织作出调整，而美国工厂的投产可能扩大其在Grenadier最大市场的制造业务布局。

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