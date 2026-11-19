汽车制造商Kia计划于2027年推出一款新的B级电动汽车，该车可能成为该品牌最实惠的车型。Kia执行副总裁兼全球运营负责人Ted Lee表示，不计政府补贴，该车的起售价可能为2万至2.2万欧元。这相当于约2.2万至2.4万美元。

据Electrek报道，Kia和Hyundai正在联合开发一个专用电动平台，用于两款入门级车型。该媒体援引Auto Express的消息称，这些汽车可能命名为Kia EV1和Hyundai IONIQ 1。

平价细分市场的竞争

预计这款未来的Kia车型将与经济型电动汽车竞争，其中包括起售价约为2万欧元的Renault Twingo。目前，Kia在欧洲市场上最实惠的电动车型是EV2：在德国，其价格起售价为2.66万欧元。

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Lee保证，较低的价格并不意味着会在质量、设计或配置方面妥协。据Auto Express称，这款未来的电动汽车可能比EV2跨界车拥有更运动、更不棱角分明的轮廓，其设计可能采用Kia Vision Meta Turismo概念车的部分特征。

软件与生产

这款新的B级掀背车将成为Kia首款软件定义汽车。公司计划在2027年底前完成其开发。该车型可能采用Hyundai CODA架构、Pleos Connect多媒体系统以及内置的Gleo AI人工智能。

Kia曾表示，其软件定义电动汽车将配备用于高速公路行驶的2+级驾驶辅助系统。公司计划在2029年将其能力扩展至用于城市环境的2++级。该车型主要面向欧洲市场，据该媒体称，可能与Kia EV2一同在该公司位于斯洛伐克的工厂生产。此外，预计它不会以汽油城市车Picanto为基础。

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