美国汽车制造商Lucid与Uber及自动驾驶技术开发商Nuro一起，已开始在旧金山湾区测试没有驾驶员操作员的Gravity电动跨界车。该地区的付费载客服务计划于2027年第一季度推出。

据InsideEVs报道，自1月以来，超过100辆Gravity汽车已在旧金山和休斯敦的公共道路上进行测试。此前，每辆车的驾驶座上都有一名操作员，负责监控系统运行。当前阶段是这些车辆首次在车内没有人类操作员的情况下进行测试。

首批测试区域

在初始阶段，无人驾驶Gravity将在加利福尼亚州帕洛阿尔托、山景城、洛斯阿尔托斯和森尼韦尔的道路上进行测试。Lucid表示，明年将扩大旧金山湾区的测试范围。

超过100辆跨界车参与了无操作员测试。与上一阶段测试中的车辆相比，它们配备了更新的硬件和软件组件。这些车辆配备了Nuro的自动驾驶硬件。

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通过Uber推出

在计划中的商业化推出后，乘客将能够通过Uber应用程序叫用Lucid Gravity自动驾驶出租车。如果按计划推出，Lucid、Uber和Nuro将加入Tesla、Waymo和Zoox的行列，这些公司在美国提供付费无人驾驶出行服务。

Lucid表示，Gravity单次充电续航里程最高可达450英里，并支持最高400千瓦的充电功率。该公司称，车辆可在11分钟内增加最高200英里的续航里程。同时，Lucid没有披露用于自动驾驶出租车的Gravity版本价格，也没有说明自动驾驶硬件如何影响其续航里程和效率。

不配备自动驾驶硬件和软件的Lucid Gravity基础乘用版本起售价为81,750美元。该公司还计划在未来的中型平台上打造自动驾驶出租车，但未说明具体将是哪一款车型。

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