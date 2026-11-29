汽车制造商McLaren因Gordon Murray Automotive S1汽车的设计对设计师戈登·默里提起诉讼。该公司认为，这款车型侵犯了McLaren与McLaren F1设计相关的知识产权，Motor1报道。

对S1设计的主张

GMA S1在今年的蒙特雷汽车周期间亮相。该车型与McLaren F1有一些相似特征，尤其是车厢内三个座椅并排的布局。默里此前曾领导F1设计的开发，并绘制了其最初的草图。

McLaren的一名代表表示，公司认为自己有责任保护该车型传承的完整性——这不仅是为了品牌，也为了重视其真实性的车主、收藏家和爱好者。

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Gordon Murray Automotive的立场

Gordon Murray Automotive认为该诉讼毫无根据，并打算在法庭上提出抗辩。该案的听证日期目前尚未确定。

戈登·默里于1987年加入McLaren，担任F1部门技术总监，并于1991年转入McLaren Cars。他在该公司工作至2004年。Gordon Murray Automotive于2017年开始运营。

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