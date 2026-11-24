在德国，汽车制造商保时捷确认，纯电动718 Boxster跑车将于2027年第一季度首次亮相。正如Electrek报道，该公司已经展示了这款双门车型的初步图片。电动Boxster计划在保时捷位于斯图加特-楚芬豪森的主要工厂生产。

新架构与重量分配

针对电动718 Boxster，保时捷开发了E-Core架构，旨在实现更低的座椅位置和最佳重量分配。800伏电池被安置在座椅正后方——这通常是内燃机汽车安装发动机的位置。

据保时捷介绍，这款电动车的前轴承担40%的重量，后轴承担60%。这一比例与传统中置发动机跑车的重量分配相符。该公司还表示，得益于轻量化设计，电动Boxster的总重量将与现款搭载T-Hybrid混合动力系统的保时捷911 Cabriolet相当。

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性能与配置

保时捷称电动Boxster是718家族中动力最强的车型，但尚未披露具体功率。该公司表示，顶配版本可在不到三秒内从0加速至100公里/小时，最高时速超过250公里/小时。

电动Boxster的所有版本都将采用后轮驱动和E-Shift系统。该系统将模拟换挡以及七速PDK变速箱的声音。当该模式关闭时，可通过方向盘换挡拨片选择三级能量回收中的一种。该车型还将配备来自保时捷911的底盘部件，包括基于911 Carrera GTS系统的转向系统，以及将首次为718 Boxster提供的后轴转向系统。

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