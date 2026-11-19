保时捷与英国微型汽车制造商Hedley Studios共同打造了Porsche 550 J，这是一款Porsche 550 Spyder赛车的80%尺寸电动复刻版。据Electrek报道，该车型计划于11月21日至22日在阿联酋迪拜举行的Icons of Porsche节上公开亮相，该活动旨在纪念保时捷赛车运动75周年。

双人电动车

Porsche 550 J以原版550 Spyder为基础打造，后者是保时捷首款专为赛车设计的跑车，于1953年首次亮相。尽管尺寸缩小，这款车仍设有两个成人座位。得益于管状钢制车架和手工成型的碳纤维车身，其重量为350公斤。

基础版配备功率为8千瓦，即11马力的电动机以及48伏系统。其最高时速可达65公里，单次充电续航里程可达50公里。可选装的RS套件将功率提升至16千瓦，即21马力，最高时速提升至80公里，并凭借额外电池将续航里程提升至80公里。

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细节与限量生产

RS套件还包括打孔盘式制动器和可调悬架。这款车配备Brembo制动器、Bilstein悬架、Continental轮胎，以及带木质轮圈的Nardi方向盘。车内保留了带有三个仪表的经典仪表板布局：燃油表被替换为电池电量指示器，而阻风门拉杆则充当驾驶模式切换器。充电接口隐藏在镀铬燃油加注口盖下方。

该项目与保时捷合作开发了六年；Hedley Studios获得了公司博物馆中原始图纸、档案资料和历史车辆的访问权限。Porsche 550 J仅生产250辆。买家可选择历史赛车涂装或个性化颜色。起售价为69,500英镑，不含税费和额外选装配置，交付预计将于2027年春季开始。

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