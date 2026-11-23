Subaru在西班牙公布了2027款电动汽车产品线，包括Uncharted、Solterra和E-Outback，并开放了Uncharted的预订。该公司为这三款车型均提供了更实惠的4×2前轮驱动版本，而价格更高的配置将配备全轮驱动。据Electrek报道。

前轮驱动版本的价格

在西班牙，前轮驱动版Subaru Uncharted起售价为26,525欧元，Solterra起售价为35,025欧元，E-Outback起售价为36,525欧元。上述价格已包含补贴、折扣和其他优惠措施。

目前可预订Uncharted。Solterra和E-Outback预计将于2027年年中上市。在美国，E-Outback以Trailseeker之名销售，而2027款Solterra和Trailseeker仅提供全轮驱动和X-Mode系统。

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全轮驱动传统的例外

紧凑型电动跨界车Uncharted成为约30年来首款全轮驱动并非标准配置的Subaru车型。基础版Uncharted Premium FWD配备一台前置电动机，输出功率为221马力。

价格更高的Sport和GT版本配备Symmetrical All-Wheel Drive全轮驱动系统，综合输出功率为338马力。在美国，2027款Uncharted Premium FWD起售价为34,995美元，Sport和GT版本的起售价分别为39,795美元和43,795美元。美国市场上的Solterra和Trailseeker起售价分别为38,495美元和39,995美元。

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