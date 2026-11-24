汽车制造商大众汽车与德国金属工业工会IG Metall之间的首轮集体谈判在德国埃姆登结束，未能达成协议。双方就条件讨论了约90分钟，并计划于12月15日在茨维考再次会面。据阿纳多卢通讯社报道。

工会诉求

IG Metall要求将工资提高5%。工会首席谈判代表托斯滕·格勒格尔在会议开始前的一场集会上表示，该组织将拒绝大众汽车提出的削减成本方案，并呼吁管理层履行2024年劳动协议规定的义务。

约4,500人聚集在谈判地点Nordseehalle附近。大众汽车工厂委员会主席达妮埃拉·卡瓦洛呼吁管理层降低其要求，并警告说，如果公司不能恢复员工的信任，将出现尤为尖锐的劳资冲突。

1月可能举行罢工

禁止罢工的期限将于12月31日届满。因此，工会可从1月1日起宣布举行警告性罢工。

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大众汽车提议在2027年和2028年冻结工资，取消数项奖金和津贴，并以与生产需求挂钩的排班取代固定的每周35小时工作制。根据该计划，在需求增长期间，员工将工作更长时间但不获得额外报酬；而在缩短工时的情况下，其工资将按比例减少。

大众汽车两名首席谈判代表之一弗兰克·伊施纳表示，自9月上一轮谈判开始以来，企业经营条件已经恶化。他称，公司需要迅速达成协议以降低劳动力成本，尤其是在德国。该汽车制造商援引关税、中国市场萎缩以及欧洲竞争加剧等因素。

大众汽车10月表示，公司到2030年的战略计划在2024年与IG Metall商定的逾3.5万个岗位削减之外，再削减1.2万个工作岗位。同时，公司表示有意保留此前协议中的就业保障；工会认为，这些保障排除了在2030年底前强制裁员的可能性。

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