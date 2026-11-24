在德国埃姆登，大众汽车已就德国境内集团九家工厂约12万名员工的劳动条件启动集体谈判。公司管理层希望削减成本，而IG Metall工会反对员工再作出新的让步，Tagesschau报道。

谈判在埃姆登启动，该地距离大众汽车位于沃尔夫斯堡的总部约300公里。埃姆登工厂生产电动汽车，近期还庆祝了ID.Tiguan开始投产。不过，2030年后该工厂是否会继续生产汽车仍不确定。

公司与工会的要求

IG Metall要求加薪5%。大众汽车则提议在2027年和2028年冻结工资，取消津贴、奖金和休息日。

公司还希望修改每周35小时工作制的规则。如有需要，员工可以在不获得额外报酬的情况下工作更长时间；而在工作量减少时，则可工作更少时间，并相应减少收入。工会称这套提议为“有毒清单”，并表示打算抵制。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

危机背景下的谈判

数周前，大众汽车终止了十项集体协议——这些协议正是当前谈判的议题。最多可能裁减5万个工作岗位的问题，以及埃姆登、汉诺威、茨维考和内卡苏尔姆工厂的未来，尚未被正式列入议程。

大众汽车集团负责人奥利弗·布卢姆将集体谈判的结果与维护德国就业联系起来。据他表示，集团德国工厂的劳动力成本是欧洲其他地区的两倍。他列举的公司其他问题包括贸易冲突、中国需求下降以及市场萎缩。

工会不排除在12月31日不罢工承诺到期后冲突升级。该日期之后，大众汽车可能发生罢工，尽管被终止协议的规则目前仍然有效。

关注我们在