大众汽车计划于本周在英国发布一款基于 ID Polo GTI 的运动型电动掀背车概念车。该车型的预告图显示，车罩下可见大型后扰流翼和加宽的轮拱，这表明其设计相比 ID Polo GTI 更具攻击性。

可能推出 Clubsport 版本

据Autocar 报道，此次首发将成为 GTI 系列诞生 50 周年庆祝活动的一部分。这款概念车或可让人一窥未来 ID Polo GTI Clubsport 版本，该版本据该媒体称已在开发中。

大众汽车消息人士此前向 Autocar 表示，顶级版本的功率可能从标准的 223 马力提升至接近 300 马力。该车还可能获得一套底盘改动，包括限滑差速器。

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动力系统潜力

大众汽车动力学部门负责人弗洛里安·翁巴赫在英国试驾 GTI 原型车期间向该媒体证实，相关项目正在开发中。他表示，现有的电动机和电池具备提升峰值功率及前轴可承受扭矩的潜力。

翁巴赫还表示，该车型可能会配备带换挡拨片的模拟变速箱。与此同时，目前尚不清楚即将发布的概念车是否与 Clubsport 开发项目直接相关。大众将于周五揭开该车的面纱。

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