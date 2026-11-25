大众已在德国开放紧凑型 ID. Cross 电动跨界车 R-Line 版本的订购。搭载 135 PS（133 马力）电动机的版本起售价为 37,225 欧元，Motor1 报道。

搭载 37 kWh 电池的版本

ID. Cross R-Line 配备容量为 37 kWh 的电池，按 WLTP 工况续航里程最高可达 314 公里。其公布的综合能耗为每 100 公里 14.5 至 16.6 kWh。

R-Line 的标准配置包括不同的前保险杠、垂直日间行车灯、19 英寸车轮和无烟煤色后视镜外壳。车内配备运动舒适座椅以及延伸至前车门的 ID. Light 照明元素。

该车还配备无钥匙进入、IQ.Light 矩阵式 LED 前灯、倒车摄像头、自适应巡航控制和渐进式转向系统。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

旗舰版本将于 2027 年接受预订

大众计划于 2027 年 3 月下半月开放旗舰版 ID. Cross R-Line 的预订。该车型将配备容量为 52 kWh 的电池，以及一台最大功率为 226 PS（223 马力）、扭矩为 290 Nm 的电动机。

据制造商称，该版本可在 6.9 秒内加速至 100 公里/小时，最高时速为 175 公里/小时，按 WLTP 工况续航里程最高可达 428 公里。该车将配备电子控制的前差速器锁、离地间隙降低 15 毫米的 DCC 自适应悬架，以及用于湿滑或不平整路面的 Traction 模式。

配备 52 kWh 电池的车型将可选装用于牵引质量最高 1200 公斤拖车的拖车钩。后备厢容积为 475 升，前部行李厢容积为 25 升。

关注我们在