Volvo Cars正在其位于比利时根特的工厂训练Aeon人形机器人。InsideEVs报道称，从2027年年中起，公司计划逐步让它们在真实生产环境中与员工一起工作。

用于体力要求较高操作的机器人

该公司表示，人形机器人将承担部分重复性和人体工学难度较高的操作。首批设备已在工厂接受训练：员工向它们演示如何高精度地抓取组件，并将其安装到两个专用工装中。

Volvo Cars为此采用模仿学习方法。未来，计划提高机器人的任务复杂度：增加更多零件，训练其在生产区域内移动，并与工厂的自动化系统互动。

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Aeon的规格

Aeon机器人采用类人设计，但并非依靠双腿，而是通过轮子移动。它高1.65米，重60公斤。该设备最高移动速度可达8.6公里/小时，可搬运重量不超过10公斤的货物。为实现空间定位和对零件的精确操作，机器人配备了多个摄像头和传感器。

Volvo Cars首席制造官马格努斯·尼尔松表示，Aeon的设计使其能够与员工团队及现有自动化系统一起整合进现有生产流程。

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