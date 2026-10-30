据Axios报道，萨尔瓦多总统纳伊布·布克莱已获得美国总统唐纳德·特朗普的同意，将大规模部署萨尔瓦多军队前往海地打击武装帮派，阿纳多卢通讯社报道。据该媒体消息，海地政府也批准了此次行动。

部署最多2,000名军人

Axios报道称，布克莱于周二致电特朗普，以确认华盛顿不会反对此次行动。据该媒体称，特朗普告诉这位萨尔瓦多领导人去做必要的事。

美国总统还就4名萨尔瓦多军人在海地遭伏击后失踪表示同情。周三，萨尔瓦多宣布打算派遣最多2,000名军人，并未排除进一步增加特遣队规模的可能性。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

布克莱周四在社交媒体平台X上发文称，萨尔瓦多在海地采取行动不是为了钱，而是为了与他称为邪恶的人作斗争。

请求美国提供装备

此前，布克莱曾提议由萨尔瓦多作为美国的代理力量，承担稳定海地局势的责任。据Axios报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥反对这一想法，更倾向于让华盛顿发挥更为疏远的作用。

这位萨尔瓦多总统还请求美国提供军事装备，包括无人机和运输机，但这些请求遭到拒绝。报道指出，哥伦比亚有可能成为在美国不直接参与的情况下供应装备的非官方渠道。今年，海地帮派暴力已造成超过5,700人死亡，当地社区获得基本服务的难度也增加了。

关注我们在