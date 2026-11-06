Axon Enterprise宣布向无人机开发商Skydio追加投资12亿美元。根据协议，该公司将成为Skydio产品在美国和加拿大的独家经销商，Channel NewsAsia报道。

Axon持有Skydio的股份

交易完成后，Axon在Skydio的持股比例预计将增至约37%。该交易对这家无人机制造商在筹集新资本前的估值为52亿美元。交易对价将由现金和Axon股票组成，预计将在2026年第四季度和2027年第一季度完成交割。

Skydio开发搭载人工智能的自主无人机，美国公共安全机构和军事客户使用这些无人机。Axon表示，在采用其Drone as First Responder项目的机构中，针对优先级呼叫的响应时间最多缩短了65%。该公司称，在约80%的被派遣无人机前往的呼叫中，无人机比警员更早抵达。

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预测和季度业绩

与此同时，Axon将其2026年年度营收增长预测下调至约30%。该公司解释称，这是由于剔除了三个总价值约1.3亿美元的Dedrone联邦部署项目。

Axon第三季度调整后每股收益为1.72美元，而LSEG调查的分析师预期为1.88美元。业绩公布后，该公司股价在盘后交易中下跌约14%，至329美元。

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