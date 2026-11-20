周五在香港，亚洲股市大幅下跌，正迈向自2020年3月以来表现最差的一周。MSCI广泛的亚太股票指数下跌2.5%，并可能连续第六个交易日收跌。自本周初以来，该指数已下跌7%——这是自2020年3月以来最差的表现。

据Channel NewsAsia报道，日本日经指数下跌4.1%，并正迈向全周下跌6.8%。韩国KOSPI指数下跌4.7%，其本周跌幅可能达到7.5%。亚洲市场的这一走势发生在美国标普500指数和纳斯达克综合指数均下跌超过2%之后。

Anthropic首日上市未改变市场情绪

Anthropic股票在首个交易日上涨逾30%，但这并未支撑更广泛的市场。Capital.com高级金融市场分析师凯尔·罗达表示，Anthropic成功的首次公开募股并未消除投资者对人工智能领域前景及整体股市的担忧。

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据路透社报道，市场参与者的情绪也受到对人工智能行业债务负担加重的担忧压制。罗达指出，人工智能公司股票交易走弱以及对美国联邦储备系统加息的预期，可能导致报价进一步下跌。

避险情绪下美元上涨

美国股指期货也显示跌势将延续：标普500指数期货下跌0.4%，纳斯达克期货下跌0.7%。美元指数维持在103.86，此前该指数本周达到2025年4月以来的最高水平。

美国10年期国债收益率为5.026%，接近本周低点，而两年期国债收益率降至4.749%。布伦特原油期货几乎没有变化，报每桶91.98美元。黄金下跌0.6%，至每盎司3601.40美元，并正迈向本周下跌7.3%。

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