科技股抛售后亚洲股指上涨——半岛电视台

上周末科技股遭抛售后，日本、韩国、台湾和香港的主要股指周一上涨。截至格林尼治时间04:00，日本日经225指数上涨3.45%，台湾加权指数上涨5.72%，韩国综合股价指数上涨1.68%。香港恒生指数上涨0.19%。

下跌后的回升

据半岛电视台报道，亚洲市场的上涨之前，华尔街在周五出现回升。标普500指数期货和以科技股为主的纳斯达克100指数期货分别上涨0.60%和0.59%。

周四，在美国中期选举结果公布后，华尔街经历了2.5万亿美元的抛售，民主党在选举中取得压倒性胜利。投资者担心，由民主党控制的立法机构可能放缓部署数据中心的进程，而数据中心是人工智能系统运行所必需的。

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亚洲市场下跌与英伟达

周五，科技股抛售蔓延至亚洲市场：日经225指数下跌约6%，韩国综合股价指数下跌9%，恒生指数下跌1.3%。

此前，美国股指期货下跌，原因是英伟达表示打算调查其首席执行官黄仁勋与一名被指控为中国从事间谍活动的女性之间的恋爱关系。英伟达董事会表示信任黄仁勋，并没有理由认为国家安全或公司机密受到损害。与此同时，独立调查将审查所有可获得的信息，黄仁勋已同意配合调查。

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